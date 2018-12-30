KDHC liderinden Güney Kore'ye mektup: Bu yıl gelemediğim için üzgünüm

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Güney Kore lideri Moon Jae-in'e mektup yolladı ve bu yıl başkent Seul'ü ziyaret edemediği için özür diledi.
Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kim gelecek yılki KDHC- Güney Kore zirvesinin de bölgeye barış ve refah getirmesini umduğunu dile getirdi.
KDHC ile Güney Kore arasındaki üst düzey temaslar, uzun bir aranın ardından yeniden başlamış, görüşmelerin ardından karşılıklı ziyaret kararı alınmıştı.
Kim Jong-un, Güney Kore liderinin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump ile de temaslarda bulunuyor.