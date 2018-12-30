KDHC liderinden Güney Kore'ye mektup: Bu yıl gelemediğim için üzgünüm

Güney Kore lideri Moon'un ziyareti sonrası da kendisi de iade-i ziyaret gerçekleştirme sözü veren ama bu yıl bu sözünü yerine getiremeyen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim, yolladığı bir mektupla özürlerini iletti.

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