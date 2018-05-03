KDHC liderinden açıklama: Nükleer silahsızlanmadan yanayız

KDHC lideri Kim Jong-un, Kore yarımadasında nükleer silahsızlanmadan yana olduklarını duyurdu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Görüşmenin ardından resmi Weibo hesabından açıklama yapan Vang Yi, görüşmeye dair detayları aktardı.

Vang Yi, Kim Jong-un tarafından yapılan açıklamada KDHC'nin Kore yarımadasında nükleer silahsızlanmadan yana olduklarını söylediğini duyurdu.

KDHC yönetimi, nükleer silahları ABD'nin işgal tehdidine karşı geliştirdiğini söylüyordu.

Güney Kore ile yapılan görüşmelerin ardından bölgede gerilimin azalmasıyla nükleer silah geliştirmekten vazgeçileceği duyurulmuştu.