KDHC lideri Kim'den Çin'e üçüncü ziyaret

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı tarihi görüşmenin ardından bugün yine Çin’e geldi. Bu son aylardaki üçüncü ziyaret oldu.

Çin devlet medyası, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’un Çin’e bugün bir ziyaret gerçekleştireceğini, ziyaretin yarın sona ereceğini duyurdu.

Basına yansıyan haberlerde, Pekin’deki hava hareketliliğine dikkat çekilirken, Kim’in uçağının havaalanına indiği belirtildi.

Singapur’da geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşme yapan KDHC'li liderin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i söz konusu görüşmeye dair bilgilendireceği ifade ediliyor.

Kim Jong-un, böylelikle Şi Cinping ile üçüncü kez bir araya gelecek. Mart ayında Pekin’e gizli bir ziyaret gerçekleştiren Kim, Mayıs ayı başında da Çin'in Dalian şehrinde bir kez daha Şi Cinping ile buluşmuştu.

Diğer yandan, ABD Savunma Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta Çin’i ziyaret etmişti. Pompeo’nun Çinli muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, KDHC nükleer krizinde atılacak adımlar da ele alınmıştı.

