KDHC lideri Kim, Singapur Başbakanı Lee ile görüştü

Singapur'a giden Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, Singapur Başbakanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile zirve gerçekleştireceği Singapur’da ülkenin Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

Kim, görüşme sırasında Trump ile gerçekleştireceği zirvenin başarılı olursa Singapur’un rolünün tarihe geçeceğini söyledi.

Lee ise Birleşmiş Milletler’in yaptırımları kaldırması durumunda KDHC ve Singapur arasında ticaretin geliştirilebileceğini ifade etti.

KDHC lideri Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran’da Singapur'un Sentosa Adası'nda bir araya gelecek