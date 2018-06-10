KDHC lideri Kim Jong-un Singapur'a ulaştı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, ABD ile zirve için Singapur'a vardı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için Singapur'a ulaştı.

Sputnik'in haberine göre Kim'i taşıyan uçak güvenlik önlemleri eşliğinde Singapur Havaalanı'na vardı. Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Kim Jong-un'u havaalanında karşıladı.

KDHC lideri, havaalanından siyah araçlarla çevrelenen, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrıldı ve daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kaldığı St. Regis Oteli'ne geçti.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.