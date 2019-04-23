KDHC lideri Kim ile Rusya lideri Putin ilk kez görüşecek

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez bir araya gelecek. Görüşmenin perşembe günü Vladivostok'ta yapılacağı açıklandı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un bu hafta Rusya’nın Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, görüşmenin 25 Nisan'da Vladivostok'ta yapılacağını açıkladı. Uşakov görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasıyla ilgili çabaların ele alınacağını belirtti.

Uşakov "Büyük ölçüde KDHC'nin füze denemelerini durdurması ve nükleer deneme tesislerini kapatması sayesinde son aylarda yarımada çevresindeki durum istikrara kavuştu. Rusya bu olumlu eğilimi mümkün olan her şekilde güçlendirmeyi istiyor" dedi.

İki liderin Vladisvostok’taki Russki Adası’nda bulunan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’nin kampusunda bir araya gelmesi bekleniyor.

‘ABD’NİN PROVOKATİF ADIMLARINA YOL AÇABİLİR’

Öte yandan TASS haber ajansına konuşan Rus Bilimler Akademisi Asya Strateji Merkezi Başkanı Georgi Toloraya, ABD Başkanı Trump ile Şubat ayında Vietnam’daki zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından KDHC’nin Rusya faktörünü kendi çıkarları için kullandığını öne sürerek Rusya’nın bu konuda dikkatli davranması gerektiğini savundu.

Toloraya Putin’in Pyongyang ile Washington arasındaki diyaloğun başarısızlığa uğradığına dair herhangi bir yorumunun ABD’nin provokatif adımlarına yol açabileceğini söyledi.

Son olarak KDHC, ABD’ye müzakerelere devam etmek istiyorsa Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yerine “daha olgun ve dikkatli” bir müzakereci ataması çağrısında bulunulmuştu.

