KDHC, Güney Kore'yle acil telefon hattını yeniden açacak

KDHC, Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili Güney Kore'yle acil telefon hattının yeniden açılacağını duyurdu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Kış Olimpiyatları'na olası katılımıyla ilgili görüşmeler için Güney Kore ile arasındaki acil telefon hattını yeniden açacağını açıkladı.

Bu adım, KDHC lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında, Seul'le diyaloğa açık olduğunu ve Kış Olimpiyatları'na katılabileceklerini açıklamasının ardından geldi.

Güney Kore, Kim'in bu açıklamasını olumlu karşılayarak üst düzey temaslara derhal başlama çağrısı yaptı. Güney Kore haber ajansı Yonhap da hattın çarşamba gün içinde açılacağını duyurdu.

Kış Olimpiyatları Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde Şubat ayında düzenlenecek.

İki ülke arasında Aralık 2015'ten bu yana üst düzey görüşme gerçekleştirilmiyor.