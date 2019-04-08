KDHC, Güney Kore’yi F-35 konusunda uyardı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD’nin Güney Kore’ye F-35 savaş uçakları teslimatına tepki göstererek Seul’ü ‘yıkıcı sonuçlar'a karşı uyardı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), ABD'nin Güney Kore’ye F-35 savaş uçakları göndermesine tepki gösterdi.

Pyongyang yönetimi tarafından yapılan açıklamada Güney Kore’ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının “dostça olmayan bir eylem” olduğu belirtilerek bu adımın barış çabalarına karşı doğrudan bir müdahale olduğu ve gerilimi tırmandıracağına dikkat çekildi.

KDHC’de yayımlanan Uriminzokkiri adlı haber portalında ise, Seul yeni F-35 savaş jetlerini konuşlandırmasının “yıkıcı sonuçlara” yol açabileceği konusunda bir kez daha düşünmeye davet edildi.

ABD yapımı 2 adet F-35A tipi savaş uçağı mart sonunda Güney Kore'ye teslim edildi. Seul'ün yıl sonuna dek 10 adet daha F-35 savaş uçağı teslim alması bekleniyor.

