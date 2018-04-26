KDHC-Güney Kore görüşmesi yarın gerçekleşecek

KDHC lideri Kim Jong-un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in arasında yarın gerçekleşecek görüşmenin ayrıntıları belli oldu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında beklenen görüşme yarın yerel saatle 09.30’da başlayacak.

Görüşme Kim ile Moon’un sınırda buluşmalarıyla başlayacak.

BBC’nin haberine göre, Güney Kore devlet başkanlığı sözcüsü Im Jong-seok görüşmede nükleer silahsızlanmanın da ele alınacağını ancak iki liderin bu konuda hangi aşamada bir anlaşmaya varabileceğini söylemenin güç olduğunu kaydetti. Öte yandan KDHC 21 Nisan itibarıyla nükleer silah denemelerini durdurduğunu açıklamıştı.

İki ülke liderleri en son 2000 ve 2007 yıllarında bir araya gelmişti. Yarın yapılacak görüşme KDHC lideri Kim ile ABD Başkanı Trump arasında Haziran ayında yapılması beklenen görüşmeye bir hazırlık olarak da görülüyor.

Görüşmede 1950-53 Kore Savaşı’nı resmen bitirecek barış anlaşması üzerinde de durulması bekleniyor.

SINIRDAKİ KÖY PANMUNJOM’DA GÖRÜŞECEKLER

Im Jong-seok görüşmeye dair ayrıntıları da açıkladı. Buna göre Güney Kore lideri Moon, KDHC lideri Kim ve beraberindeki 9 delegeyi sınırda karşılayacak. Ardından iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bir köy olan Panmunjom’da bir tören düzenlenecek.

Moon ile Kim arasında resmi görüşmeler Panmunjom’daki Barış Evi’nde yerel saatle 10.30’da başlayacak. İki lider görüşmenin ilk oturumunun ardından bir öğle yemeği arası verecek. Öğle yemeği için Kim ve beraberindeki heyet KDHC’ye geri dönecek. Öğleden sonraki görüşmedeyse Moon ile Kim barışın simgesi olarak iki tarafın toprak ve suyunu kullanarak bir çam ağacı dikecekler. Panmunjom’da yapılacak öğleden sonraki oturumun ardından iki lider bir anlaşmaya imza atacak ve ortak bir açıklama yapacaklar.

KDHC heyetinde Güney Kore’de yapılan Kış Olimpiyatlarındaki heyetin başında olan Kim’in kızkardeşi Kim Yo-jong da yer alacak.

Önceki zirvelerin aksine bu zirvede iki ülkeden askeri ve diplomatik yetkililerin de heyetlerde yer alacağı belirtildi.

Güney Kore’nin 7 kişilik heyetindeyse savunma, dışişleri ve birleşme bakanlarının yer alacağı ifade edildi.

KORE İŞÇİ PARTİSİ: ANAYURDUN BİRLİĞİ İÇİN ZORUNLU, TARİHSEL BİR OLAY

Ocak ayında KDHC lideri Kim, Güney Kore’yle diyaloga açık olduğunu açıklamıştı. Ertesi ay yapılan Kış Olimpiyatları’nın açılışında iki ülke aynı bayrak altında yürümüştü. KDHC’de iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin resmi yayın organı Rodong Sinmun’un başyazısında yarınki zirve için “diyalog ve barış için ısrarlı çabalarımızın olanaklı kıldığı ulusal tarihimiz açısından tarihi bir olay” değerlendirmesi yapılırken “Kuzey-Güney ilişkilerinin geliştirmek anayurdun birliğine ulaşmak için zorunlu bir şarttır” ifadesine yer verildi.

