KDHC generali ABD'yi ziyaret edecek

KDHC'li general Kim Yong-chol ABD'yi ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirecek.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin üst düzey generallerinden Kim Yong-chol, ABD'yi ziyaret edecek.

Kim Yong-chol, ziyareti sırasında iki ülke arasında olası bir zirveyi de içeren çeşitli konularda görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim Jong-un'un görüşmesi bekleniyordu, ancak görüşme Trump tarafından iptal edilmişti.

İki tarafında 12 Haziran'da planlanan görüşmenin yapılması için yeni girişimlerde bulunduğu aktarılıyor.

Kim Yong-chol, Çarşamba günü New York'a gidecek. Ziyaret öncesinde general Kim ile Çinli yetkililer Pekin'de görüşecek.

Üst düzey bir figür olan Kim Yong-chol'un devreye sokulmasının KDHC'nin diyalog istediğinin işareti olduğu bildiriliyor.