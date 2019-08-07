KDHC: Füze denemesi ABD ve Güney Kore’ye bir uyarı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, salı günü gerçekleştirilen füze denemelerinin ABD ve Güney Kore’ye ortak tatbikatları konusunda bir uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un salı günü gerçekleştirilen kısa menzilli balistik füze denemelerinin ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri tatbikatlarına karşı bir uyarı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Resmi haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kim, sözkonusu askeri eylemin “ABD ile Güney Kore yönetimleri tarafından sürdürülen ortak askeri tatbikata karşı uygun bir uyarı fırsatı” olduğunu dile getirdi.

Haberde “yeni tipte taktik güdümlü füzelerin” ülkenin batısından fırlatılarak doğu kıyısında hedeflenen adacığı başarılı bir şekilde vurduğu kaydedildi.

KCNA, deneme atışının füzelerin güvenilirliğini ve savaş kapasitesini teyit ettiğini bildirdi.

