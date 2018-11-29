KDHC Dışişleri Bakanı Suriye ve Vietnam'ı ziyaret edecek

KDHC Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Vietnam ve Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile KDHC lideri Kim Jong Un arasında bir görüşmenin ilk adımı olabileceği söyleniyor.

KDHC Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, önce Vietnam'ı, ardından da Suriye'yi ziyaret edecek. Ri'nin bugün Vietnam'a gideceği, Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh ile görüşme gerçekleştireceği kaydediliyor.

Ri, sonrasında Suriye'ye gidecek, ancak KDHC bakanının Suriye'de yapacağı görüşmelere ilişkin program henüz açıklanmadı.

KDHC Dışişleri Bakanı'nın Suriye ziyaretiyle birlikte Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile KDHC lideri Kim Jong Un arasında olası bir görüşmenin ilk adımın atılabileceği söyleniyor.

Suriye ve KDHC'nin yakın ilişkilere sahip olduğu biliniyor. Ri, geçtiğimiz aylarda İran'ı ziyaret ederek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.

KDHC'nin ABD ile görüşmelerin durma noktasına gelmesi sebebiyle bölgedeki müttefikleriyle iletişimi artırdığı görülüyor.