KDHC Dışişleri Bakanı Ri, Tahran’da Ruhani ile görüştü

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Tahran’ı ziyaret ederek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Ruhani, Ri’ye ABD’ye güvenilemeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’ı ziyaret eden Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanı Ri Yong Hu’ya ABD’ye güvenilemeyeceğini söyledi.

IRNA’nın haberine göre Ruhani, dünkü görüşmede KDHC’li Bakan Ri’ye “ABD yönetiminin son yıllardaki performansı hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen bu ülkenin dünya çapında güvenilmez ve kaypak olarak algılanmasına yol açmıştır” dedi.

Ruhani şöyle devam etti: “Mevcut durumda dost ülkeler, ilişkilerini ve uluslararası toplumda işbirliklerini geliştirmelidir.” Ruhani, İran ile KDHC’nin birçok konuya yaklaşımının benzer olduğunu belirtti.

Görüşmede KDHC Dışişleri Bakanı Ri ise, Ruhani’ye ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin “uluslararası kural ve düzenlemelere karşı bir hareket” olduğunu ifade ederek KDHC’nin stratejik politikasının İran ile ilişkileri derinleştirmek ve tek taraflılıkla mücadele etmek olduğunu belirtti.

KDHC Dışişleri Bakanı Ri’nin Tahran ziyareti, Singapur’da geçen hafta düzenlenen ASEAN zirvesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gerçekleşti.

