KDHC: ABD'nin eskiye dönme adımları endişe verici

ASEAN toplantısında konuşan KDHC Dışişleri Bakanı Ri Yong, ABD ile Singapur'da varılan anlaşmaya bağlılıklarını sürdürdüklerini ancak Washington'un eski duruma dönme konusundaki ısrarcı adımlarının endişe verici olduğunu söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanı Ri Yong, Singapur’da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Ri ülkesinin Haziran ayında Singapur'da ABD ile mutabakata varılan Ortak Bildiri’yi "sorumlu ve iyi niyetli bir tutumla" sürdürme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Ri “Ancak şu anda endişe verici olan ABD’nin, liderlerinin niyetinden ayrı olarak eskiye dönme yönündeki ısrarcı adımlarıdır” dedi.

Ri’nin açıklamalarını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Endonezya’da bir konferansa katılmak üzere zirveden ayrılmasından sonra yaptığı bildirildi.

Pompeo, ASEAN zirvesinde yaptığı konuşmada, KDHC’ye yaptırımların devam edeceğini ancak ülkenin nükleer programının sonlandırılması anlaşmasının sürmesi konusunda iyimser olduğunu söylemişti.

ABD'li bakan dünkü konuşmasında, KDHC’nin nükleer silah programını sürdürdüğünü ileri sürerek bunun Kim Jong-un’un verdiği sözlerle çeliştiği açıklamasında bulunmuştu.

Pompeo bugün yaptığı açıklamadaysa, KDHC’ye diplomatik ve ekonomik yaptırımların korunması gerektiğini belirterek, Rusya’nın KDHC’li işçilere çalışma izni vermesiyle ilgili iddiaları Washington’un ciddiye aldığını kaydetti.

'MOSKOVA İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Pompeo, “BM kararlarını destekleyen tüm ülkelere bunun ciddi ve Moskova ile görüşeceğimiz bir konu olduğunu hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı. Rusya, Wall Street Journal’da yayımlanan "BM kararlarına aykırı olarak binlerce KDHC’li işçiye çalışma izni verdiği” iddialarını yalanlamıştı.

Pompeo bugünkü konuşmasında "Ruslardan ve tüm ülkelerden BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore’ye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan zirvede el sıkışan Pompeo ile Ri’nin birbirlerine yeniden görüşme dileklerini ilettikleri ifade edildi. ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamada, ABD Büyükelçisi Sung Kim’in KDHC Dışişleri Bakanı Ri’ye Trump’tan bir mektup ilettiği de bildirildi.

BM RAPORU: KDHC NÜKLEER PROGRAMINI SÜRDÜRÜYOR

Dün basına sızan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin raporunda, KDHC’nin nükleer ve füze programının çalışmalarını sürdürdüğü ileri sürüldü. Raporda ayrıca KDHC’nin “yasadışı petrol ürünleri transferini” ve askeri ekipmanların başka ülkelere satışını da sürdürdüğü belirtildi. Reuters'a göre aynı raporda, KDHC’nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye yaptırımları ihlal ederek tekstil ihracatı yaptığı öne sürüldü.