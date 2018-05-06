KDHC: ABD provokasyonları barışı tehdit ediyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'yi "baskı ve askeri tehdit" yöntemlerini kullanmama konusunda uyararak bunların barışı tehdit ettiğini bildirdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yönetimi, ABD'den "baskı ve askeri tehdit" kullanmamasını talep etti.

İki ülke arasında görüşmelerin başlamasına kısa zaman kalırken, KDHC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırımlarla ve askeri yöntemlerle ülkeyi kasıtlı olarak provoke etmeye çalıştığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim Jong-un'un önümüzdeki haftalarda görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

KDHC ile Güney Kore liderleri arasındaki görüşmede yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasında uzlaşmaya varılmıştı.

ABD yönetimi, KDHC nükleer silahlanmaya son verse bile yaptırımların süreceğini duyurmuş, bunun ardından KDHC nükleer silah bırakma kararının Güney Kore ile alındığını ve ABD yaptırımlarından bağımsız olduğunu belirtmişti.

Donald Trump, görüşmenin yeri ve zamanının kesinleştiğini söyledi, ancak kararın ne olduğunu açıklamadı.