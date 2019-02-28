KDHC: ABD nükleer denemeleri askıya alma teklifini kabul etmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yaptırımların tamamının kaldırılması yönündeki talebi reddettiğini açıklaması üzerine KDHC'den yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yaptırımların bir kısmının kaldırılması ve nükleer denemelerin askıya alınmasının önerildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un’un Vietnam zirvesinde anlaşmaya varılamaması üzerine taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Görüşmelerin beklenenden kısa kesildiğini kaydeden Trump, "Kuzey Kore yaptırımların kaldırılmasını istedi biz bunu kabul edemezdik" sözleri ile anlaşmaya varılamamasından KDHC'yi sorumlu tuttu.

'YAPTIRIMLARIN BİR KISMININ KALDIRILMASINI İSTEDİK'

ABD'nin açıklaması üzerine KDHC Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho tarafından düzenlenen sürpriz basın toplantısında Trump'ın açıklamasına yanıt verildi.

Ri Yong-ho, "Tüm yaptırımların kaldırılmasını istemedik, yalnızca 2016 ve 2017'den itibaren sivillere yönelik uygulanan BM yaptırımlarının (yani ülkeye toplamda uygulanan 11 yaptırımın 5'inin) kaldırılmasını istedik" dedi.

'NÜKLEER DENEMELERİNİ ASKIYA ALMAYI ÖNERDİK'

Görüşmelerde nükleer ve uzun menzilli füze denemelerini daimi olarak askıya alınmasını önerdiklerini belirten Ri Yong-ho pozisyonlarını koruyacaklarının altını çizerek şu açıklamalarda bulundu: "Yaptırımların kısmi olarak kaldırılması karşılığında plütonyum ve uranyum işleme tesisleri ile Yongbyon nükleer tesisini ABD'li uzmanların önünde imha etmeyi teklif ettik. ABD teklifimizi kabul etmeye hazır değildi. Washington Yongbyon'un imhası dışında bir talepte daha bulundu, talepleri bizim için çok fazlaydı."