KDHC, ABD ile müzakerelerde Pompeo'yu istemiyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin müzakerelere devam etmek istemesi durumunda Dışişleri Bakanı Pompeo yerine 'daha olgun ve dikkatli' bir müzakereci atamasını istedi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), nükleer müzakerelere devam etmek için Washington’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yerine “daha olgun ve dikkatli” bir başmüzakereci atamasını istedi.

KDHC Dışişleri Bakanlığı’nın ABD işlerinden sorumlu daire başkanı Kwon Jong Gun, resmi KCNA ajansına yaptığı açıklamada, Pompeo'yu "vurdumduymaz ve pervasız" açıklamalar yapmakla suçladı.

Pompeo'nun liderliğinde bir diyalog istemediklerini belirten Kwon “ABD Dışişleri Bakanı'nın baş müzakereciliği sürdürmesi halinde görüşmelerin bir kez daha kötüye gideceği ve çetrefilleşeceği”ni söyledi.

KDHC’li yetkili ABD ile müzakerelerin devam etmesi durumunda iletişim kurma konusunda Pompeo’dan "daha olgun ve dikkatli" birinin müzakereci olarak atanmasını istediklerini kaydetti.

KDHC lideri Kim Jong-un'un Yüksek Halk Meclisinde yaptığı konuşmayla ilgili Pompeo'nun değerlendirmesine de tepki gösteren Kwon şunları kaydetti:

"Konuşmasında ABD'nin yıl sonuna kadar hesap yöntemini değiştirmesi ve karşı önlemler ortaya koyması gerektiğini söylediğini herkes açıkça anladı. Sadece ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bunun, KDHC ile ABD arasında çalışma düzeyinde müzakerelerin sene sonuna kadar bitirilmesi anlamına geldiğini söyleyerek saçma konuşuyor."

Öte yandan KDHC dün "güçlü bir savaş başlığına sahip taktik güdümlü yeni bir silah" denediğini açıkladı. KCNA’dan duyurulan haberde, denenen yeni silahın ordunun savaş gücünü artıracağı belirtildi. KDHC lideri Kim Jong-un'un da denemeyi izlediği ifade edildi.

KİM RUSYA’YA GİDECEK

Kremlin, dün KDHC lideri Kim Jong-un’un Nisan ayının ikinci yarısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.