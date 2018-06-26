KDHC, ABD emperyalizmine karşı gösteriyi iptal etti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin her yıl 1950-53 Kore Savaşı’nın yıldönümünde düzenlediği ABD emperyalizmine karşı mitingi bu yıl yapmayacağı açıklandı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC), başkent Pyongyang'da her yıl 1950-53 Kore Savaşı’nın yıldönümünde ABD emperyalizmine karşı düzenlenen mitingi bu yıl yapmayacağı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile KDHC lideri Kim Jong-un’un Singapur’da 12 Haziran’da yaptıkları zirvenin ardından Pyongyang’ın gösterileri iptal ettiği bildirildi.

Geçen yıl Eylül ayında Pyongyang'da düzenlenen mitinge 100 binden fazla kişi katılmış, Kim Jong-un mitingde okunan açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelttiği tehditlere karşı üst düzey önlemler alacağını belirtmişti. Mitingde “kesin intikam” ve “Amerikan emperyalistlerine ölüm” sloganları atılmıştı.

Bu yılki gösterilerin iptal edildiğini ilk duyuran Assosiated Press oldu. Ajansın haberine göre KDHC, iptalin gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmadı.

KDHC’nin gösterileri iptal etmesi, ABD tarafından, Kim'in Trump’la zirve sonrasında yapılan ortak açıklamaya sadık kalma niyetini gösterdiği şeklinde yorumlandı. Singapur’daki zirvenin ardından Trump, Güney Kore ile sürdürdükleri “savaş oyunlarını” askıya aldıklarını duyurmuştu.