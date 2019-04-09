Kazakistan'da erken seçim tarihi belli oldu

Kazakistan'ın geçici Devlet Başkanı Tokayev, ulusa sesleniş konuşmasında ülkedeki erken seçimlerin 9 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Kazakistan'ın geçici Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev bugün ulusa sesleniş konuşması yaptı ve ülkedeki erken seçim tarihinin 9 Haziran olacağını açıkladı.

“Anayasanın bana verdiği yetkiye dayanarak Kazakistan Cumhuriyeti olağanüstü başkanlık seçimlerinin 9 Haziran 2019'da yapılması kararı aldım” diye açıklama yapan Tokayev, konuyu Ulusal Lider Nursultan Nazarbayev'le de görüştüğünü söyledi. Daha önce başkanlık seçimlerinin 2020'de yapılacağı açıklanmıştı.

Tokayev, Merkezi Seçim Komisyonu'na seçimleri organize etmesi ve hükümete de seçim için organizasyonel, lojistik ve mali destek sağlaması konusunda talimat verdi.

Tokayev, neredeyse 30 yıldır ülkeyi yöneten Nazarbayev'in Mart'taki ani istifasından bu yana Kazakistan'ın geçici devlet başkanı olarak görev yapıyor.