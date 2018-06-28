Kazakistan Sosyalist Hareketi: ABD askeri, AB ekonomik erişim istiyor

Kazakistan Sosyalist Hareketi, ülkedeki siyasi durumu değerlendiren bir açıklama yaparak, bölgede artan ABD ve Avrupa Birliği varlığına dikkat çekti.

Kazakistan Sosyalist Hareketi Siyasi Konseyi, ülkedeki siyasi durumu değerlendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada ülkedeki piyasa reformlarının kapitalizmi güçlendirdiği ve hakların daraltılmasını hızlandırdığı belirtildi.

Açıklamada bölgedeki güçlerin dengesizleşmekte olduğu bildirilerek, ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere emperyalist merkezlerin bölgedeki varlığının artmakta olduğu söylendi.

'ABD ASKERİ, AB EKONOMİK ERİŞİM İSTİYOR'

ABD'nin bölgedeki eski Sovyet Orta Asya ülkeleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği, "demokratik reformlar" talep ettiği ve bölgeye askeri erişim sağlamaya çalıştığı aktarılıyor.

Siyasi değerlendirmede, AB'nin bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalayarak, Avrupalı madencilik şirketlerinin ayrıcalıklarını genişletmek istediği kaydediliyor.

Kazakistan Sosyalist Hareketi, ülkede "burjuvazi diktatörlüğünün yoğunlaşmakta olduğunu" vurgularken, anayasal reformlarla birlikte bütün güçlerin devlet başkanının elinde toplandığını duyuruyor.

'MİLLİYETÇİLİK HALK DÜŞMANI POLİTİKALARI GİZLEMEK İÇİN KULLANILIYOR'

Ayrıca ülkede milliyetçi-popülist hareketin yükseldiği, Sovyetlerden kalma isimlerin değiştirilmeye çalışıldığı, Kızıl Ordu anıtlarına fiziksel saldırılar yaşandığı, komünizmin yasaklanmasını isteyen aşırı sağcı hareketlerin güçlendirildiği bildiriliyor.

Kazakistan Sosyalist Hareketi, milliyetçiliğin yükseltilmesinin sebebinin sağlık sistemi ve eğitimdeki özelleştirmeleri, emeklilik yaşının yükseltilmesini, artan fiyatları ve düşen maaşları gizlemek olduğunu dile getiriyor.

Açıklamada Kazakistan Komünist Partisi'nin kapatılmasına, tüm muhalefetin yok edilmesine 2014 yılından beri 600 sendikanın feshedilmesine rağmen, Kazakistan Sosyalist Hareketi'nin ve eski Komünist Parti üyelerinin özelleştirmelere karşı mücadeleyi sürdürdüğü aktarılıyor.