Kazakistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Sovyetler Birliği döneminde 1989 yılında Kazakistan Komünist Partisi Genel Başkanı olan Nazarbayev, 1990 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Nazarbayev istifa kararını televizyondan yayımlanan konuşmasında duyurdu. Nazarbayev "Cumhurbaşkanlığından istifa etme kararı aldım, bu kararı almak benim için kolay olmadı" dedi.

Nazarbayev yerine vekaleten Senato Sözcüsü Kasım Cömert Tokayev'in getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından istifa eden Nazarbayev, Güvenlik Konseyi'ndeki başkanlığına ve parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran partisi Nur Otan'ın (Demokratik Halk Partisi) liderliğine devam edeceğini açıkladı.