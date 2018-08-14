Katolik Piskoposlar Konferansı genel merkezine cinsel istismar operasyonu

Şili'de papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında Katolik Piskoposlar Konferansı genel merkezine baskın düzenlendi.

Şili'de papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında Katolik Piskoposlar Konferansı genel merkezine baskın düzenlendi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, başkent Santiago'da Katolik Piskoposlar Konferansı genel merkezine baskın düzenlendiğini belirtildi. Santiago Başpiskoposu Kardinal Ricardo Ezzati cinsel istismar iddialarıyla ilgili ifade vermeye çağrıldı.

Şili'de geçen ay papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma açılmıştı.

Birçok piskopos, din adamı ve ayrıca kiliselerdeki bazı çalışanların da karıştığı cinsel istismar vakalarının 1960 yılına kadar uzandığı ifade ediliyor.

178'İ ÇOCUK 266 KİŞİ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, 178'i çocuk toplam 266 kişinin cinsel istismara uğradığına dikkat çekilmişti.

34 PİSKOPOS İSTİFA ETTİ

Papa Francis mayıs ayında, Şili'deki kilisede pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, Şilili piskoposlar Papa Franciscus ile üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

PAPA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Papa Francis, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili kilisesinin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti. Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili 'çok ciddi bir hata yaptığını' kabul etmişti.

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı. Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.