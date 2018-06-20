Katolik kilisesinden ‘Öldürülmekten nasıl kurtulunur’ broşürü

Her yıl yüzlerce kadın, siyasetçi ve gazetecinin öldürüldüğü Meksika’da 1 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde 115 aday öldürüldü. Ülkede artan şiddet olayları üzerine bir broşür yayımlayan Katolik Kilisesi, öldürülmekten nasıl kurtulunabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.

Meksika’da Katolik Kilisesi ülkede her geçen gün artan şiddet olayları üzerine "öldürülmekten nasıl kaçınılacağını" anlatan bir broşür yayımladı.

Ülkede 1 Temmuz'da yapılacak seçimler öncesinde seçimlerde aday olan 115 kişi öldürüldü. Ülkede son altı yılda da 24 rahip öldürüldü.

Katolik Kilisesinin artan şiddet olaylarıyla mücadele etmek için yayımladığı broşürde, çatışma durumunda olası ölümlerin nasıl önlenebileceğine dair tavsiyeler yer alıyor.

Kişisel güvenlik ve bölge güvenliği olmak üzere iki bölümden oluşan broşür, kilise ve Katolik kurumlarıyla bağlantılı dini görevliler ile inananlara hitap ediyor. “Saldırgan ile tartışmayın ya da kavga etmeyin. Sizden ne istediğini dinleyin. Sakin olun ve saldırgan üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeyin” gibi ifadelerin yer aldığı kitapçıkta gereksiz riskler alınmaması telkin ediliyor.

Geçen yıllarda yüzlerce kadın, gazeteci ve siyasetçinin öldürüldüğü Meksika’da cinayet kurbanları içerisinde kilise mensubu olanların sayısı karşılaştırılamayacak kadar az. 1985’ten bu yana 50 binden fazla kadının katledildiği ülkede bu ölümlerin sadece üçte biri geçtiğimiz altı yıl içerisinde gerçekleşti.