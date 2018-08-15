Katolik kilisesinde 70 yıldır gizlenen çocuk istismarları

Pensilvanya'da bir soruşturma heyeti, eyaletteki piskoposların Katolik kilisesinde 70 yılda işlenen çocuk istismarı suçlarını gizlediğini ortaya çıkardı.

ABD'de Pensilvanya mahkemesinden bir soruşturma heyetinin raporunda Katolik kilisesinin 70 yıl içinde 300 rahibin çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu gizlediği ortaya çıktı.

Eyalette bulunan sekiz Katolik piskoposluğundan altısını içeren ve kimliği tespit edilen binden fazla çocuk mağdurun bulunduğu belirtilen heyet raporu, ABD tarihinin Katolik kilisesi bünyesinde gerçekleşen en büyük çocuk istismarı soruşturması olarak görülüyor. Raporda kimliği tespit edilemeyen bine yakın çocuk mağdurun daha bulunduğu belirtiliyor.

KARDİNALİN İSTİFASININ ARDINDAN

Pensilvanya raporunun, Washington'un eski başpiskoposu olan ve genç rahipler ile ilahiyat öğrencilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlanan kardinal Theodore E. McCarrick'in istifasının hemen ardından geldiği aktarılıyor.

Soruşturma heyeti, suçlu bulunan rahiplerden bazılarının görevden alındığını, ancak suçluları koruyan kilise yönetimindekilerin görevde kaldığını ve terfi dahi aldıklarını vurguladı.

ZAMANAŞIMI

Raporun zamanaşımından dolayı yeni cezalar getirmeyeceği belirtilirken, soruşturma heyeti ve başsavcının zamanaşımının ortadan kaldırılmasını talep ettiği söyleniyor.

Mağdurlardan bazıları, seslerinin sonunda duyulması ve faillerin ifşa olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Raporda cinsel tacizle suçlananlardan bazılarının, isimlerinin rapordan silinmesi için girişimlerde bulunduğu, ancak heyetin tek bir isim dahi silmeyeceğini açıkladığı ifade edildi.