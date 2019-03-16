Katliamın faili 'manifesto'sunu saldırıdan önce Başbakan'a göndermiş

Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi, dün Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırının failinin 'manifesto'sunu saldırıdan dakikalar önce Başbakan'a gönderdiğini doğruladı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde dün iki camiye silahla saldırı düzenleyerek 49 kişiyi katleden saldırganın saldırı öncesinde yaklaşık 70 sayfalık "manifesto"sunu Başbakan Jacinda Ardern’e gönderdiği ortaya çıktı.

Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada “manifesto”nun bir kopyasının saldırıdan dakikalar önce Başbakan’a ulaştığını doğruladı.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, açıklamada katliamın failinin sözkonusu metni e-posta yoluyla Başbakan Ardern’e saldırıdan 10 dakikadan az bir süre önce ulaştırdığı kaydedildi.

Metnin 70 ayrı alıcıya daha gönderildiği belirtildi. "Manifesto"nun gönderildiği diğer isimlerin Ulusal Parti lideri Simon Bridges, Parlamento Sözcüsü Trevor Mallard ve bir dizi yerli ve yabancı basın mensubu olduğu ifade edildi.

Başbakanlık açıklamasında “E-posta saldırının nedenlerini sıralıyordu. ‘Bu yapmak üzere olduğum şey’ demiyordu. Onu durdurma fırsatı yoktu” denildi.

Açıklamada Başbakan Ardern’in kendisine gönderilen e-postanın içeriğini ve hatta konu başlığını açıklamayacağı belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında “Yapmak üzere olduğu bir şey olarak düzenlenmemişti. Saldırı halihazırda gerçekleşmiş gibi yazılmıştı” denildi.