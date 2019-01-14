Katledilişlerinin 100'üncü yıldönümünde Liebknecht ve Luxemburg, Berlin'de anıldı

Almanya'nın Berln kentinde binlerce insan, Alman işçi sınıfı hareketinin önderleri Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg'un katledilişlerinin 100'üncü yıldönümünde sokağa çıktı. TKP Almanya örgütü de yürüyüşte yerini aldı.

Alman işçi sınıfı hareketinin önderleri Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg'un 15 Ocak 1919'da katledilişinin 100'üncü yıldönümünde, binlerce insan Berlin'de sokaktaydı.

Frankfurter Tor'dan başlayan yürüyüşe onlarca sol, sosyalist parti kendi renkleri ile katılarak, Sosyalistler Mezarlığı'na kadar yürüdüler.

"Roa-Liebknecht-Lenin, Hiç Kimse Unutulmadı, Ayağa Kalk ve Diren" pankartının arkasında sıralan binlerce insan, KPD önderlerinin alçakça katledilişini lanetledi.

TKP ALMANYA ÖRGÜTÜ KORTEJDEYDİ

Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü'nün de yer aldığı 100'üncü yıl anması, TKP-Yunanistan Komünist Partisi (YKP) ve Komünist Örgüt (KO) tarafından oluşturulan bir kortej ile yürüyüşte yerini aldı.

Türkiye Komünist Partisi, "Barbarlığa Karşı Sosyalizm – Sosyalizm İçin Devrim – Devrim İçin Parti" pankartı arkasında yürüyüşe katıldı.

SPD, KPD ÖNDERLERİNİ KATLETTİ, SOL PARTİ STALİN DÜŞMANLIĞINI ANIT İLE SÜSLEDİ!

Bugünkü SPD yönetimi, KPD önderlerinin katledilmesi emrini veren dönemin SPD üyesi Savunma ve İçişleri Bakanı Gustav Noske'nin sorumluluğunu inkâr etmeye devam ederken; Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin tasfiyesi sonrasında oldubitti ile Sosyalistler Mezarlığına monte edilen "Stalin Kurbanları Anıtı" da Sol Parti'nin desteği ile yerleştirildi.

"Stalin Kurbanları Anıtı", Sol Parti içindeki antikomünistler tarafından polis koruması eşliğinde ''ziyaretçiler''e açıldı. Bu yıl da sert tartışmalara yol açan ''anıt'', polis çemberi altında muhafaza edilmeye çalışıldı.