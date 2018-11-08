Kathimerini: Doğu Akdeniz'de yeni bir eksen oluşuyor

Yunan Kathimerini gazetesinde dün yayınlanan analizde, ABD ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de çatışma doğurabileceği uyarısı yapıldı. İsrail'den başlayıp Kıbrıs ve Yunanistan'dan geçerek Polonya'ya ulaşan yeni bir eksenin oluşmakta olduğuna değinilen yazıda, ABD ile yakınlaşmanın Yunanistan açısından taktiksel bir manevra olduğu vurgulandı.

Yunan Kathimerini gazetesinde dün yayınlanan analizde, ABD ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de çatışma doğurabileceği uyarısı yapıldı. İsrail'den başlayıp Kıbrıs ve Yunanistan'dan geçerek Polonya'ya ulaşan yeni bir eksenin oluşmakta olduğuna değinilen yazıda, ABD ile yakınlaşmanın Yunanistan açısından taktiksel bir manevra olduğu vurgulandı.

Kathimerini gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papaçelas imzalı yazıda, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan hükümetlerine "dikkat ve incelikle hareket etme" çağrısı yapılırken, "Yunan ve Kıbrıs hırsları dizginlenmeli, öncelikli ulusal hedefimiz ülkenin güvenliğini garantilemek olmalı" denildi.

'İSRAİL'DEN POLONYA'YA BİR EKSEN OLUŞMAKTA'

Papaçelas'ın yazısının tam metni şu şekilde:

"Washington'un değerlendirmesine göre, İsrail'den başlayıp Kıbrıs ve Yunanistan'dan geçerek Polonya'ya ulaşan bir eksen oluşmakta. Bu ülkelerin tamamının Birleşik Devletler ile stratejik ilişkileri var ve ona askeri üslerini tahsis ediyorlar.

'B PLANI ARALIK'TA GÖRÜŞÜLECEK'

ABD'nin yönetici kadrolarının, Türkiye batılı çıkarlardan kendini koparmaya devam ettiği takdirde Washington'un yanıtının ne olacağını içeren bir B Planı üzerinde çalışmalarını sürdürdükleri de açık. ABD'nin Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in parlak fikri olan bu planın 13 Aralık'ta Washington'da gerçekleştirilecek 'ABD-Yunanistan Stratejik Diyalogu' sırasında gerçekleşecek bir toplantıda tartışılması bekleniyor.

Bu sırada yaşanan pek çok ilginç gelişmeye çok az ilgi gösteriliyor. Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı kısa süre önce ABD'li mevkidaşı ile görüştü. Kıbrıs Dışişleri Bakanı da Amerikalı mevkidaşı ve Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı ile toplandı.

'BÖLGEMİZ RADİKAL BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR'

Bu tip olayların yaşanmasına alışık değiliz ve bunları rutin toplantılar olarak tanımlayamayız. Gelgelelim, bu hareketlenmenin ardından ne geleceğini söylemek zor ve aslında tekrarlamaya bile gerek yok, Yunan ve Kıbrıs'ın ihtirasları dizginlenmeli.

Bölgemizin radikal bir dönüşümden geçmekte olduğuna şüphe yok.

Yunanistan ve Kıbrıs'ın İsrail ile ilişkileri son gelişmelerin başlıca katalizörü oldu. Ancak, Ege'de ve güneyde çatışmalar yaşanması durumunda ABD ve İsrail'in nasıl tepki göstereceğine ilişkin hatalı varsayımlara kapılmamak için, iktidardakilerin dikkatli ve incelikle hareket etmesi her şeyden önemli.

'KENDİ ULUSAL HEDEFLERİMİZ ÖNEMLİ'

Yunanistan kendi ulusal hedeflerini önüne koymalı ve bölgedeki tektonik kaymalar bağlamında bunların peşinden gitmeli. Bilmediğimiz bazı güzel adımlar da atılıyor. Bununla birlikte, ülkenin güvenliğinin garantisini oluşturan mevzilerin korunması başlıca ulusal heedflerimizden biri olmalı. Bir diğeri ise, günün birinde, Amerikan savaş gemilerini Ege adaları Agathonisi ya da Kastellorizo'dan yolcu etmek...

Bu bölgede kimse bir başkasının gerektiğinde kendisi için savaşmasını beklemez. Ancak durumun tehlikeli bir şekilde kızışmasını engellemeye yardımcı olabilecek bazı manevralar da var."