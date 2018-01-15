Katarlı şeyh zorla BAE'de tutuluyor

Katarlı Şeyh Abdullah Bin Ali El Tani, rızası olmadığı halde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutulduğunu öne sürdü.

Katarlı Şeyh Abdullah Bin Ali El Tani, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından zorla BAE'de tutulduğunu öne sürdü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Abu Dabi'ye Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bir misafiri olarak geldiğini ancak artık durumun böyle olmadığını söyleyen Katarlı şeyh, "Eğer başıma bir şey gelirse bundan ötürü Katar'ı sorumlu tutmayın" dedi.

Ancak BAE yetkilileri bu iddiayı yalanladı.

BAE resmi haber ajansı olan WAM, dışişleri bakanlığına dayandırarak yaptığı haberinde Katarlı şeyhin istediği zaman gidebileceğini söyledi.