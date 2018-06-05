Katar'la Suudi Arabistan arasında S-400 gerilimi

Katar'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alacak olması, Suudi Arabistan'la Katar arasında gerilime yol açtı. Suudi Arabistan'ın tehdidine Katar'dan yanıt geldi.

Katar'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak istemesi üzerine Suudi Kralı Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup yazdı.

Katar'la ilişkilerini kesen Suudi Arabistan'ın lideri, Macron'dan satışın durdurulması için Katar'ın ikna edilmesini talep etti.

Fransız basınının aktardığına göre mektupta Katar askeri seçenek kullanılabileceği konusunda tehdit edildi.

RUSYA'DAN YANIT

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Kondratyev, Suudi tehdidine yanıt verdi.

Rus yetkili, Rusya’nın Katar’a S-400 füze savunma sistemi sevkiyatı planlarının Suudi Arabistan’ın itirazlarından etkilenmeyeceğini söyledi.

Kondratyev’e göre Riyad’ın tavrında ABD’nin baskısı da etkili oldu.

KATAR: KENDİ KARARIMIZ

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'a verilen yanıttaysa S-400 satın alma kararının egemen bir devlet olarak Katar'ın kararı olduğu, kararın başka hiçbir ülkeyle ilgili olmadığı söylendi.

Verilen yanıtta "eğer bu mektubun arkasında Katar'ın uluslararası hukuku ihlaline dair meşru bir sebep yoksa Katar'ı tehdit etmek uluslararası hukukun ihlalidir" denildi.

Katar açıklamasında mektubun içeriğinin Fransa kanallarından doğrulatılması için girişimde bulunulduğu da aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, mektupta tehdit varsa yasal yanıtın kullanılacağı belirtildi.