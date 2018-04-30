Katar ve Vietnam arasında petrol anlaşması

Katar Petrolleri, Vietnam ile 15 yıllık petrol anlaşmasına imza attı.

Katar'ın devlet şirketi Katar Petrolleri (QP), Vietnam ile 15 yıllığına anlaştı. QP, Vietnam'a yıllık 2 milyon ton LGP ve nafta satacak.

Vietnam ve Katar arasındaki uzun vadeli anlaşmayla birlikte, Vietnam'ın yeni bir petrokimya kompleksi oluşturacağı, tesisin 2022 yılında üretime başlayacağı açıklandı.

QP CEO'su Saad Şeride el-Kaabi, "Bu anlaşma bizim için büyük önem taşıyor, Katar ilk kez uzun süreli olarak LPG ve nafta satıyor ve ilk kez doğrudan Vietnam'a satış yapıyoruz" diye konuştu.

Kaabi, Katar'ıın Güneydoğu Asya'da varlığını artırmak istediğini söyledi.

Suudi Arabistan öncülüğünde pek çok Körfez ülkesi Katar ile bağlarını kesmiş, Katar bundan dolayı ekonomik zarar görmüştü.