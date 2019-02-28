Katar ve Mısır talep etti, Hamas Gazze'deki Sabirin üyelerini tutukladı

Katar ve Mısır'ın talebi üzerine Hamas, Gazze'deki Sabirin Hareketi üyelerini tutukladı.

Katar ve Mısır, Hamas'tan İran destekli Sabirin Hareketi'ne karşı operasyon talep etti. Gelen talep üzerine Hamas hareketin üyelerini tutukladı.

El-Arabiya'nın haberine göre Sabirin grubu 2014 yılında eski Filistin İslami Cihad liderlerinin bir bölümü tarafından kurulmuştu.

Hamas'ın Suriye hükümetine karşı olmasından rahatsız olanlarca kurulan Sabirin Hareketi, ABD tarafından İsrail'e karşı saldırıları nedeniyle "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

Örgütün Eylül 2015'te İsrail'e füze saldırısı yaptığı, Aralık 2015'te İsrail ordusunun devriyelerine bombalı araçla saldırdığı ve başka benzer operasyonlar gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Katar ve Mısır'ın yönlendirdiği Hamas'ın örgütün silahlarına el koyduğu aktarılıyor.