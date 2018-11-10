Katar ve İsrail, Gazze'ye Kıbrıs'tan ikmal rotası konusunda anlaştı

Katar ve İsrail, Kıbrıs'ta, Gazze Şeridi'ne mal tedarik edecek bir liman kurulması ve adayla Filistin arasında bir deniz taşımacılığı rotası oluşturulması konusunda anlaştı.

Katar ve İsrail, Kıbrıs'ta, Gazze Şeridi'ne mal tedarik edecek bir liman kurulması ve adayla Filistin arasında bir deniz taşımacılığı rotası oluşturulması konusunda anlaştı.

Lübnan'ın önde gelen gazetelerinden Al-Akhbar'ın haberine göre, Kıbrıs ve Filistin arasındaki deniz taşımacılığı rotası uluslararası gözlemciler tarafından denetlenecek.

Katar Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşası Komitesi Başkanı Muhammet el-Emadi, 7 Kasım'da Gazze Şeridi'ne gelerek burada Katar tarafından sürdürülen projeleri incelemişti.

Filistin medyasına demeç veren el-Emedi, Katar'ın Gazze'li yetkililerin ve ailelerinin ücretlerinin ödenebilmesi için bölgenin yönetim bütçesine 90 milyon dolar katkıda bulunacağını açıklamıştı. Kanal 10'un haberine göre, Katar bölgeye, yakıt alınabilmesi için 10 milyon dolarlık bir yardımda bulunmuştu.

Katar'ın Hamas'ın da bir uzantısı olduğu Müslüman Kardeşleri desteklediği, Hamas ile İsrail arasında barış müzakereleri sürdüğü biliniyor. Ancak Batı Şeria'daki Filistin Merkezi yönetimi, Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrışması ve iki başlı bir Filistin yönetiminin resmileşmesine yol açacak anlaşmaya karşı çıkıyor.