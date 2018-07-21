Katar, Rusya’dan S-400 alımı için görüşüyor

Katar’ın Rusya’dan S-400 alımı konusunda iki ülkenin görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.

Tass haber ajansının bildirdiğine göre, Katar’ın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması konusunda iki ülkenin görüşmeleri sürüyor.

Rusya’nın Katar elçisi Nurmahmad Kholov, başkent Doha'da yaptığı açıklamada, Rusya’nın Katar’a S-400 füze sistemlerinin satışıyla ilgili olarak iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Kholov, Katar’ın Rusya’dan kalaşnikof ve tanksavar silahları satın almasıyla ilgili anlaşmanın da imzalandığını doğruladı.

Rus elçi iki ülke arasında S-400 satışıyla ilgili görüşmeler olduğunu ancak bu konuda somut bir sonuca varılmadığını belirtti.

Kholov, ayrıca Katar Enerji Bakanı Muhammed El Seda’nın Ekim ayında Moskova’da yapılacak enerji konferansına katılacağını ifade etti.

