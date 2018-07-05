'Katar, normalleşme için ABD'de lobi faaliyeti yürütüyor'

Körfez ülkeleri ile Katar arasında geçen yaz başlayan boykot krizinin çözümünde ABD’nin arabulucu rolü ile birlikte ilişkilerin 'restore' edileceği iddiaları gündeme geldi. Katar’ın ABD’deki lobi faaliyetlerini üç katına çıkarmasının ardından geçen hafta Washington’da Katar Dışişleri Bakanı için verilen yemeğin bunun göstergesi olduğu iddia ediliyor.

Geçen yıl Haziran ayında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın teröre destek vermek ve İran'la yakınlaşmakla suçladığı Katar'la ilişkilerin, ABD desteğiyle "restore" edileceğine dair iddialar çoğalıyor.

Geçen hafta Katar Dışişleri Bakanı için Washington'da verilen yemeğe çok sayıda kongre üyesinin yanı sıra hükümet yetkililerinin de katıldığı kaydedildi. Katar'ın ABD’de yürüttüğü lobi faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin arabulucu rolündeki gelişmelerle birlikte Katar ile ilişkilerin iyileştirilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor.

LOBİ FAALİYETLERİ ÜÇ KAT ARTTI

Reuters'a konuşan Katarlı lobiciler, bu küçük OPEC üyesi ülkeye on milyonlarca dolara mal olan stratejilerinin Trump çevresindeki önemli isimler vasıtasıyla ve kongredeki lobi faaliyetleriyle sağlandığını aktardılar. ABD’deki lobi faaliyetlerine 2015-2016 arasında 8 milyon dolar harcayan Katar'ın, ilişkilerin sekteye uğradığı 2017'den bu yana lobilere 24 milyon dolardan fazla para ayırdığı ifade ediliyor.

Körfez ülkelerinin 13 maddelik talep listesi ve Katar'a yönelik boykotun ardından başlatılan görüşmeler sırasında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Es-Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Körfez krizinin tarafları arasında Camp David'de zirve düzenlenmesi önerisinde bulunduğunu söylemişti. Trump yönetiminin "dostlarımız arasındaki bir savaşı kabul etmeyeceğiz" dediğini aktaran Temim, ülkesinde Trump'a yakın pek çok kişiyi işe almış, ABD'deki yatırımlarına milyarlarca dolar kaynak aktarmıştı.

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesinin ardından İran'a yönelik tam boy hesaplaşma politikası ilan edilmiş, İran ile sahip olduğu ortak ekonomik çıkarlar ve mevcut bölgesel iddiaları doğrultusunda Katar bu plana uyum sağlayamamıştı. Ancak boykot sonrasında geliştiği gözlemlenen İran-Katar ilişkileri diğer Körfez ülkelerinde hoşnutsuzluk yaratmıştı.