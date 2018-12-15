Katar: Körfez birliğinin reforma ihtiyacı var

Katar’da yapılan 18. Doha Forumu’nda konuşan Katar Dışişleri Bakanı, Körfez’deki Arap blokunun ‘dişlerini geri kazanması için’ reforma ihtiyacı olduğunu söyledi. Foruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Katar Dışişleri Bakanı ülkesinin başkentinde yapılan 18. Doha Forumu’nda Körfez ülkeleri arasında uyuşmazlıkların çözümü için reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’ne halen bağlı olduklarını ancak konseyin kurallarında reforma gidilmesi gerektiğini kaydetti.

El Sani, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve konsey üyesi olmayan Mısır’ın ülkesine uyguladığı ambargonun kaldırılması konusunda Kuveyt’in ve diğer bölge ülkelerinin çabalarına güvendiklerini belirtti.

'KÖRFEZ BLOKU DİŞSİZ KALDI'

Ambargonun Körfez Konseyi’nin “dişsiz” kalmasına yol açtığını söyleyen El Sani, bu durumu ortadan kaldırmak için Körfez ülkeleri arasında uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyledi. El Sani benzer mekanizmalara Batı ülkelerinin sahip olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan ve diğer üç ülke Katar’a, İran’la işbirliği yapmak ve “teröre destek” vermek suçlamalarıyla ambargo uyguluyor. Katar iddiaları reddediyor. ABD İran’a karşı, Körfez ülkeleri arasında anlaşmazlıkların giderilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD’nin çağrısı ve Kuveyt ile Umman’ın aracılığıyla dört ülkenin Katar’a uyguladığı ambargonun kaldırılması gündeme gelmişti.

Katar Emiri geçen hafta yapılan Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine katılmamıştı, toplantıda Katar, bakanlık düzeyinde temsil edilmişti. Katar geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) çıktığını açıklamıştı.

AB, ARAP ÜLKELERİYLE ZİRVE HAZIRLIĞINDA

Katar’a karşı ambargonun kaldırılması için Suudi Arabistan ve diğer üç ülkenin talepleri arasında El Cezire televizyonunun kapatılması, Tahran’la ilişkilerin en aza indirilmesi ve Katar’daki Türk askeri üssünün kapatılması yer alıyor.

Doha’da iki gün sürecek olan konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da katılıyor. Konferansta İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yer alıyor.

Ocak ayında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını devralacak olan Romanya'nın Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu da toplantıda yaptığı açıklamada, AB’nin Körfez sorununu çözmek için bir konferans hazırlığında olduğunu söyledi. Meleşcanu, Bükreş’te Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle AB ülkelerini bir araya getirecek ortak bir toplantı yapmayı planladıklarını söyledi.

Öte yandan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed El Halife, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada sorunun çözümünün Katar’ın elinde olduğunu, bunun için aracılığa gerek olmadığını söyledi. El Halife “Bu bizim krizimiz değil Katar’ın krizidir” dedi.