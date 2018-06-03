Katar: İran’la herhangi bir çatışmaya sürüklenmeyececeğiz

Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye, ülkesinin 'İran’la herhangi bir çatışmaya sürüklenmeyeceğini' söyledi.

Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye Singapur’da düzenlenen bir uluslararası güvenlik konferansında Katar’la İran arasında birçok farklılığın bulunduğunu ancak bunun “savaş çıkması” anlamına gelmediğini söyledi.

“İsrail’i İran ile savaşmaya çağırmak akıllıca mı” diyen el Atiyye, herhangi bir üçüncü ülkenin bölgedeki bir ülkeyi İran’la savaşa sürüklemeye çalışmasının tehlikeli olacağını ifade etti.

Katar hava üslerinin İran'a hava saldırıları için kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna yanıt veren El Atiyye, ülkesinin bir “savaş hayranı” olmadığını ve diyaloğu desteklediğini söyledi.

“İran, kapı komşusu. Her şeyi masaya koymalı ve savaştan ziyade barış getirmek için tartışmaya başlamalıyız” diyen el Atiyye, "ülkesinin İran’la herhangi bir çatışmaya sürüklenmeyeceğini" sözlerine ekledi.

