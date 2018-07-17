Katar ile Fransa'dan ortak tatbikat

Katar ile Fransa orduları, Katar kara sularında ortak eğitim tatbikatı yaptı.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa ile işbirliği içinde dört günlük eğitim tatbikatının Katar kara sularında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, tatbikat sırasında, denizdeki manevralar, savunma ve hava saldırısı, baskın ve teftiş, hareket halindeki geminin müdafaası, helikopterle iniş gibi konularda eğitim verildi.

İki ülke arasındaki ortak tatbikatla, deneyimlerin paylaşılması, teçhizatın test edilmesi, iki donanma arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, donanma yetkililerin operasyonel yeterliliğinin artırılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Tatbikatta Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Filo Komutanlığı, Özel Donanma Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Fransa Deniz Kuvvetleri'nden birlikler yer aldı.

Başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin bilgi verilmeyen tatbikatın, iki ülke arasında eğitim ve planlama alanlarında yapılan iş birliği anlaşmaları kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.