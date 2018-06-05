Katar Havayolları CEO'su: CEO'luk kadınlara göre değil

Katar Havayolları CEO'su Akbar el Baker, kadınların CEO'luk için uygun olmadığını söyleyince tepkilere maruz kaldı. Oysa cinsiyetler, patron yahut patron safında olmak için, aynı 'beceri'yi gösterebiliyorlar.

Katar Havayolları CEO'su Akbar el Baker, kendi pozisyonu için bir kadının iyi iş çıkaramayacağını öne sürünce tepkilere maruz kaldı.

Orta Doğu havacılık sektöründe cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak için hangi adımların atıldığı sorusunu yanıtlayan El Baker, şirketin cinsiyet eşitliği yönünde hareket etmesine rağmen, hiçbir kadının CEO sandalyesine oturamayacağını vurguladı.

Sidney'deki bir basın toplantısında konuşan El Baker, “Tabii ki bir erkek tarafından yönetilmeli, çünkü bu çok zor bir iş" ifadelerini kullandı.

El Baker, sadece bir göreve -CEO- atıfta bulunduğunu ve genel olarak personeli kastetmediğini söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği yönetim kurulu başkanı olarak yeni görevinde bulunan El Baker, Katar Havayolları personelinin yüzde 33'ten fazlasının kadın olduğunu vurguladı.

KADINDAN CEO OLMAZ MI?

Peki Katarlı CEO El Baker, kadınlardan CEO olmayacağı konusunda haklı mı? Tablo pek de öyle görünmüyor.

Örneğin dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden General Motors'ın CEO'su bir kadın. Mary Barra yönetimindeki şirket, işçi ücretlerine zam yapmamak için iflas kararı açıklamakla tehdit ettiği Güney Kore'de, 2 bin 600 işçiyi bir çırpıda işsiz bırakmaktan çekinmemişti. Sendikalar ücret artışı taleplerinden ödün verince, Barra'nın şirketi iflas kararını geri çektiğini açıklamıştı.

Türkiye'den bir örnek ise son aylarda sosyal medyada, CEO'su olduğu ING Bank'ta işten atılan kadınlarla polemiğe girmekten çekinmeyen Pınar Abay.

Abay, içlerinde doğum izninde olan işçi kadınların da dahil olduğu yüzlerce kişiyi işten çıkarmaya gerekçe olarak "performans düşüklüğü"nü gösteriyordu.

Görünen o ki, Katarlı el Baker ne derse desin, kadın ya da erkek CEO'ların aynı şiddette emek düşmanlığı gösterebildiğini, sınıfın cinsiyetlere değil, cinsiyetlerin sınıflara bölündüğünü kanıtlayan çok sayıda örnek bulunuyor.