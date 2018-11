Katalonya'da tutuklu ayrılıkçılar için hapishane önünde miting

Katalan ayrılıkçılar Lledoners Hapishanesi'nde iki yıldır tutuklu bulunan liderleri için hapishane önünde binlerce kişilik miting gerçekleştirdi.

Katalonya'nın dört bir yanından gelen protestocular, bugün gerçekleştirdikleri mitingde tutuklu bulunan Katalan liderlerin tahliye edilmesini talep etti.

Tutuklu bulunan 7'si erkek 9 kişinin arasında yarın tutukluluğunun birinci yılını dolduracak Oriol Junqueras ve Joaquim Forn'un yanı sıra, faşist diktatör Franco karşıtı besteci Lluis Llach da bulunuyor.

Crowd gathers outside Lledoners prison, where seven Catalan leaders are jailed, for an event to demand their freedom one day before the first anniversary of some incarcerations pic.twitter.com/MnmEvhUzBJ

— Catalan News (@catalannews) November 1, 2018