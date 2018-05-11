Katalonya'da parlamento yeni başkanı seçecek

Katalan parlamentosu yeni başkanını seçmek için toplanacak. Eski başkan Carles Puigdemont adaylıktan vazgeçti.

Katalonya Özerk Yönetimi eski başkanı Carles Puigdemont'un başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni başkan seçilecek. Başkanlık için aday olan Quim Torra, mecliste çoğunluğun oyunu alabilirse yeni başkan olacak.

Geçen ekim ayında Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından görevden alındıktan sonra hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkartılan ve 25 Mart'ta Almanya'da gözaltına alınan Katalan siyasetçi Puigdemont, seçimlerde yeniden aday olmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Madrid yönetimiyle yaşanan krizi daha da tırmandırmamak adına adaylıktan geri adım attığı tahmin edilen Puigdemont, yerine siyasi çevrelerde ismi pek duyulmamış, Madrid yönetimince kabul edilebilecek bir isim olan Quim Torra'yı önerdi.