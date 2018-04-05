Katalan lider Carles Puigdemont tahliye edildi

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmasının ardından Almanya'da gözaltına alınan Katalan lider Carles Puigdemont, şartlı tahliye edildi.

Almanya'da gözaltına alınan Katalan lider Carles Puigdemont, şartlı tahliye edildi.

Schleswig-Holstein eyalet mahkemesi, İspanya'ya iade duruşmaları sırasında Puigdemont'un 75 bin avro kefaletle serbest kalmasına hükmetti.

Başsavcılığın "tutuklanıp İspanya'ya iade edilmeli" talebine karşın Schleswig-Holstein eyalet mahkemesi, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin iade talepleriyle ilgili baş gerekçesini reddetti.

Mahkeme, Puigdemont hakkındaki İspanya'ya iade için temel teşkil etme potansiyeli olan suçlamanın, yalnızca yolsuzluk hakkındakiler olduğunu söyledi.

Öte yandan eyalet mahkemesi, Katalan liderin İspanya'da zulme uğrama riski bulunduğuna inanmak için bir neden bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

Carles Puigdemont İspanya'ya iade edilmesi halinde tutuklanacak ve onlarca yıl hapisle cezalandırılabilecek.