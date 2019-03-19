Kasırganın yıktığı kentte 500 bin kişinin hayatından endişe ediliyor

Mozambik ve Zimbabve’yi vuran İdai Kasırgası’nın yüzde 90’ını yıktığı Beria kentinde 500 bin kişinin hayatından endişe ediliyor. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kentteki ölü sayısının bini geçebileceğini söyledi.

Güney Afrika'da Mozambik ve Zimbabve’yi vuran İdai Kasırgası’nın Mozambik’in Beria kentinin yüzde 90’ını yıktığı belirtilirken kentteki 500 bin kişinin hayatından endişe ediliyor.

Yardım kuruluşları perşembe gecesinden itibaren kenti vuran kasırganın yol açtığı yıkımın boyutlarının “korkunç” olduğunu dile getirerek 500 bin kişinin hayatından endişeli olduklarını bildirdi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi dün akşam bir radyo kanalına yaptığı açıklamada resmi ölü sayısının 84 olduğunu belirtti ancak ölü sayısının bini aşabileceğini söyledi.

Nyusi iki nehrin taştığını ve "tüm köyleri silip süpürdüğünü” belirterek suda yüzen cesetler gördüğünü ifade etti. Nyusi yaptığı açıklamada “Bu geniş ölçekte gerçek bir insani felaket” dedi.

Nyusi’nin ölü sayısına ilişkin açıklamaları doğrulanırsa bu şimdiye dek Güney Afrika’yı vuran tropik kasırgaların yol açtığı en ölümcül felaket olacak.