Kasımi: ABD müzakere istiyor, bu koşullarda asla olmayacak

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Behram Kasımi, ABD’nin İran’i masaya oturmaya zorladığını belirterek, mevcut koşullarda Washington ile asla masaya oturmayacaklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Behram Kasımi, ABD’nin İran’ı müzakere masasına oturmaya zorladığını ancak ülkesinin baskılar sonucu müzakerelere başlamayacağını bildirdi.

Fars haber ajansının aktardığına göre Kasımi, “İran’a ekonomik baskı yaparak Amerika bizi müzakereye girmeye zorluyor. Mevcut koşullarda herhangi bir müzakere Amerika’ya teslim olmak anlamına gelir ve bu asla olmayacak” dedi.

Kasımi’nin bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in ABD’nin yaptırımları sürdürmesi durumunda Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilebileceğini açıklamasının ardından geldi.

ABD İran’ın petrol ticaretine getirdiği yaptırımlardan Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülkeye tanıdığı muafiyetleri 2 Mayıs’tan itibaren kaldıracağını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları’nı “terör örgütü” listesine alan ABD’ye İran, ABD Merkez Komutanlığını (CENTCOM) “terör örgütü” listesine alarak karşılık vermişti.

