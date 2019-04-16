ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı ‘terör listesi’ne almasından günler sonra Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin Instagram hesabı kapatıldı.

İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Instagram sayfası kapatıldı.

ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı “yabancı terör örgütleri” listesine alma kararının ardından Süleymani’nin 900 bin takipçili Instagram hesabı kapatıldı.



Süleymani 1998 yılından bu yana İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü’nün başında bulunuyor.

TRUMP'IN MESAJINA INSTAGRAM'DAN YANIT VERMİŞTİ

Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayında Twitter'dan yaptığı Game of Thrones dizisi göndermeli "Yaptırımlar geliyor" paylaşımına Instagram üzerinden verdiği yanıtta, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselin üzerinde “Sana karşı duracağım” yazılı bir mesaj paylaşmıştı: