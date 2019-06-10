Karşılık: Venezuela Kanada'daki konsolosluklarını kapatıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Venezuela'nın başkenti​ ​Caracas'taki Büyükelçiliği geçici olarak kapattıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Venezuela hükümeti Kanada'daki tüm konsolosluklarını kapatma kararı aldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Venezuela'nın başkenti​ ​Caracas'taki Büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını açıklamıştı. Bunun üzerine Venezuela hükümeti Kanada'daki tüm konsolosluklarını kapatma kararı aldı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela'nın Ottawa'daki büyükelçiliğinin işlevini sürdüreceği belirtildi. Kanada'daki Venezuela diplomasisinin tüm işlerinin Ottawa'daki Büyükelçilik merkezinde yoğunlaşacağı ifade edildi. Diplomatik faaliyetleri kısıtlamak adına Vancouver, Toronto ve Montreal'deki konsoloslukların geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın "karşılıklılık ilkesine uygun" olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Kanada'nın Caracas'taki elçiliğini geçici olarak kapatmasının, idari bir mesele olmaktan çok uzak siyasi bir karar olduğuna dikkat çekildi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Kanada'yı ABD Başkanı Donald Trump'ın idaresine tam bağlılık sunmakla suçladı.

