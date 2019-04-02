Karındeşen Jack belgeseli: Kadın ölümleri eğlence malzemesi mi?

BBC'de yayınlanacak yeni bir belgesel, Karındeşen Jack'in hedefi olan kadınların ölümü hakkında, daha vahşi ayrıntılar vermeyi vaat ediyor.

Polisin Karındeşen Jack'in odasına girdiğinde ne gördüğü genellikle bilinir. Televizyonda, filmlerde, çizgi romanlarda sıkça bahsedilen bu hikayede, kadınların vahşice öldürülüşüne ait detaylar yer alır.

Jack'in Ağustos-Kasım 1888 arasında katlettiği diğer beş kurbanından daha fazla bilinense, 25 yaşındaki Kelly'dir. Karındeşen Jack tarihçileri (ki genellikle erkeklerden oluşur), Kelly'nin hem en çekici hem de Jack tarafından en vahşice öldürülen kadın olduğunu belirtir.

Guardian'da yayınlanan bir yazı, bu "cinayet pornosunun" "Karındeşen Jack: Whitechapel'in Kadınları"nın ardından sona erdiğini düşünürken, BBC tarafından tekrar hortlatıldığına yer veriyor. Ölü kadınların bedenlerinin hala bir eğlence unsuru olarak kullanıldığına dikkat çeken yazar Hallie Rubenhold, belgeselin vaatlerinin Jack'in anneleri, kızları, kız kardeşleri nasıl öldürdüğü konusunda yeni ayrıntılar olduğuna dikkat çekiyor.

Programın BBC internet sitesindeki açıklaması izleyicilere, Jack'in kadınları öldürmek için nasıl riskler aldığını “sanal gerçeklik diseksiyon masasına” yerleştirerek anlatacağı reklamını yapıyor.

ÖLÜMLERİ GÖSTERİ MALZEMESİNE ÇEVRİLEN KADINLAR

130 yıldan fazla bir süredir, Mary Ann “Polly” Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes ve Mary Jane Kelly adlı bu kadınlar, canice öldürülüşlerinin çeşitli şekillerde gösteri malzemesi edilmesine maruz kalıyor.

Cinayetlerin figürlerle anlatıldığı kitaplar kütüphaneleri, hatta aynı figürler tişörtleri ve çıkartmaları süslüyor. Yine İngiltere'de, Karındeşen Jack Müzesi bile var. Kadınların katili Jack, İngiltere'nin kültürel ihracat unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Ne yazık ki bahsi geçen kadınların bedenleri, bu hikayenin en süslü yanı olarak 130 yıldır kullanılıyor.

Kadınları cesetlere dönüştüren anlatılar, Karındeşen Jack ile sınırlı da değil. Acımasızca muamele edilmiş, tecavüze uğramış kadın bedenleri, çoğu suç dramasının temel bileşeni haline geldi.

Kendisi de bir roman yazarı olan Rubenhold; "Hiçbir zaman 21. yüzyılın kaygısızlığı, Karındeşen Jack cinayetlerini çözemez. Bu katillerin avı ancak kendi eğlencemiz için ve mağdurların pahasına oynanan bir salon oyunu olacak" diyor.

Bununla birlikte, popüler kültürde cinayete nasıl yaklaşıldığını, tasvir edildiğini ve tartışıldığını yeniden düşünmeye yönelik hareketler de var. Yazar ve senaryo yazarı Bridget Lawless, kadınların dövülmesini, takip edilmesini, cinsel olarak sömürülmesini, tecavüz edilmesini veya öldürülmesini içermeyen suç yazımını teşvik etmek isteyenlerden biri.

Şiddetin herhangi bir biçimde eğlence unsuru haline getirilişi, tepki görmeyi hakediyor. Karındeşen Jack örneğinde olduğu gibi, 130 yıllık bir cinayetin modern teknolojiyle yeniden öykülenmesi, aşağılanan, şiddete maruz bırakılan, yaşam hakları ellerinden en cani biçimde alınan kadınların ardından, eğlenmek için pek de hoş bir yol gibi görünmüyor.