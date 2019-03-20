Karadzic müebbet hapse mahkum edildi

Lahey'de Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2016 yılında 40 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Sırp lider Radovan Karadzic'in temyiz mahkemesi sonuçlandı. Karadzic'in temyiz başvurusu reddedilirken, eski Sırp siyasetçinin hapis cezası müebbete çevrildi.
Karadzic'i 1995'te Bosna Savaşı sırasında gerçekleşen Srebrenitsa soykırımından suçlu bulan yüksek mahkeme, daha önce verilen 40 yıllık hapis cezasının Karadzic'in işlediği suçların boyutu göz önüne alındığında oldukça hafif kaldığını açıkladı.