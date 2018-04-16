Karadağ'da seçim sonuçları belli oldu

Karadağ'da NATO ve Avrupa yanlısı Milo Djukanovic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Karadağ Devlet Seçim Komisyonunun (DIK) açıkladığı cumhurbaşkanlığı seçimi nihai sonuçlarına göre, Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, oyların yüzde 53,9'unu alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Djukanovic NATO yanlısı tutumu ile biliniyor.

DIK'tan yapılan açıklamaya göre, Pozitif Karadağ Partisi Adayı Mladen Bojanic yüzde 33,4, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic yüzde 8,2, Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic yüzde 2,8, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac yüzde 0,8, bağımsız aday Vasilije Milickovic ile Sırp Koalisyonu Adayı Dobrilo Dedeic ise yüzde 0,4'er oy aldı.