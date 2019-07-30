Kapitalizm 'ekosistem'i yağmalıyor

Sivil toplum örgütü Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Örgütü), 2019 yılında insanlığın doğal kaynak kullanımının 'ekosistem yenileme sınırlarına' ulaştığını açıkladı.

'Sivil toplum örgütü' Global Footprint Network (Küresel Ayak İzi Örgütü), insanlığın doğal kaynak kullanımının "ekosistem yenileme sınırlarına" ulaştığını açıkladı.

Örgüt, "Dünyamızın doğal kaynaklarını tüketerek gelecekteki yenilenme kabiliyetini azaltıyoruz. Bu demektir ki, bu yıl geçen yıla oranla daha fazla balık avladık. Daha fazla ağaç kestik, daha fazla toprağı ekim için kullandık. Bu ayrıca, farklı ekosistemler aracılığıyla (ormanlar, toprak, okyanuslar ve göller) gezegenin karbondioksit salımlarını artık soğuramadığı anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

Söz konusu limitlere geçtiğimiz yıla göre 3 gün, 20 yıl öncesine göre ise 2 ay daha hızlı ulaşıldığı ifade edildi.

SINIRA EN HIZLI ULAŞAN ÜLKE KATAR

Ülkelerde tüketim yönelimleri arasında büyük farklılıklar olduğu kaydedilirken, Katar'ın limitlere yeni yıldan yalnızca 42 gün sonra girmesi dikkat çekti.

Dünyanın tüketim yönelimine göre insanlığın 2019 yılında yerküre sayısı ihtiyacının 1,7 olduğu belirtildi.