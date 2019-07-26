Kapitalizm Ay'a ilk çıkan insanı da öldürdü: Hastane ailesini para vererek susturmuş

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir habere göre, Neil Armstrong'un 2012 yılında geçirdiği operasyon sonrasındaki ölümünde hastane kusurlu olabilir. Dosya, aileye verilen 6 milyon dolarla kapatıldı.

20 Temmuz 1969’da Ay’a çıkan ilk insandı.

"İnsanoğlu'nun aya ayak basmasının" 50. yılı geçtiğimiz günlerde tüm dünyada anılırken, olayın kahramanı "kendisi için küçük insanlık için büyük" adımın sahibi Neil Armstrong da bir kez daha hatırlandı.

Armstrong’a ilişkin iki gün önce yayımlanan bir haberse, kahramanın 89. yaşındaki ölümünü gündeme getirdi.

New York Times'da yayımlanan habere göre, 2012 yılında başarısız bir kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden Armstrong'un ölümünde tedavi gördüğü Fairfeld Hospital - Mercy Health sağlık kurumu kusurlu olabilir.

Olayın yıllar sonra ortaya çıkma nedeni ise aileye gürültüsüz bir biçimde yapılan 6 milyon dolarlık ödeme sayesinde kamuoyunun ilgisinden uzak tutulmuş olması.

HASTANE KUSURLU

Apollo 11 görevinin 50. yıldönümü sırasında ortaya çıkan yeni bilgilere göre Neil Armstrong, tedavi gördüğü Fairfield Hospital – Mercy Health sağlık kurumunda rutin kalp ameliyatı sonrasında bakım koşullarının yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetmiş. Yapılan incelemede hastanenin kusurlu olduğu ortaya çıkmış. Hastane yönetimi ise sorumluluğu kabul etmemekle beraber Armstrong’un ailesinin konuyu gündeme getirmemesi ve kamuoyu nezdinde olayın hasır altı edilmesi için aileye 6 milyon dolar ödeme yapmış. Bu sayede ailenin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmasının önüne geçilmiş ve hastanenin saygınlığının korunması sağlanmış.

ASTRONOT GELİNİ AVUKAT'IN HASTANEYE MESAJI

NYT haberinde yer alan ilginç bir detaysa, ünlü astronotun çocuklarıyla hastane arasındaki yazışmalarla ilgili.

2014 yılında Armstrong'un oğlu Mark'ın eşi olan Wendy Armstrong hastanenin avukatlarına bir e-posta mesajı yolluyor. Kendisi de bir Avukat olan Wendy R. Armstrong, bu mesajda Mark ve kardeşi Rick'in ilerleyen günlerde aya inişin 45. yıldönümü nedeniyle yapılacak bir törene katılmak üzere Florida'ya gideceğini bildiriyor.

"Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik tüm ulusal medyanın ilgisini çekecektir" diye yazan gelin Armstrong "Birçok yazar ve film yapımcısı Rick ve Mark'tan 'Neil hakkında kimsenin bilmediği şeyleri' almak istiyor" dedikten sonra tarafların hızlıca bir anlaşmaya varamamaları durumunda hastanenin Amerika'nın en ünlü ve saygın kişilerinden birisinin ölümüne ihmaliyle katkıda bulunduğu için eleştirilere maruz kalacağını belirtiyor.

Yıllar sonra dosya New York Times sayfalarında haber olurken, bunun nasıl bir ilişki ve çıkar ağı içinde mümkün olduğunu bilmiyoruz. Şimdilik bildiğimiz, aile arasında uygun şekilde paylaşılan tazminat sayesinde, yeryüzünde yaşayan diğer insanlara göre uzun sayılabilecek bir süre yaşamış olan Armstrong'un 2012 yılında Fairfield Hospital'da ölümünün arkasındaki nedenlerin gizlenmiş olduğu.

O zaman şunu söylediğimizde hiç abartmış olmuyoruz: Kapitalizm öldürür.

Ay’a çıkan ilk insanı bile!